 Hayalleri bir anda gerçeğe dönüştü – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Hayalleri bir anda gerçeğe dönüştü

    Hayalleri bir anda gerçeğe dönüştü
    Yürekleri aşkıyla dolu olan Karslı Çağin Ailesi'nin üç minik ferdi Adem, Sait ve Baran kardeşlerin hayalleri gerçek oldu. Anne ve amcaları ile birlikte dün Ülker Stadı'nı gezen üç kardeşe Fenerium'dan çeşitli hediyeler verildi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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