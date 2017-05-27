 İtiraf etti: Evet – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    İtiraf etti: Evet

    İtiraf etti: Evet

    , F.Bahçe iddiaları için ilk kez konuştu. Fransız yıldız, “Adım adım gidiyoruz” diyerek transferi itiraf ederken, “Beklememiz gerekiyor” dedi.

    F.Bahçe'nin 3 yıllığına prensip anlaşmasına vardığı Lyon'un yıldız ismi Mathieu Valbuena, transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, "Daha önce de söylediğim gibi, Lyon ile bir senelik daha sözleşmem bulunuyor. Kulübümle konuşmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle kesinleşen bir şey yok. Adım adım hareket ediyoruz. Sonraki sezon nerede olacağımı görmek için beklememiz gerekiyor. Şu an için sadece belirsizlik var. Neler olacak bakalım" sözlerini kullandı. 'nin 32 yaşındaki oyuncuya yılda 3 milyon euro ödeyeceği ileri sürülmüştü.

    'BAŞKAN TEHDİT ETTİ'
    Öte yandan Lyon 1'ere radyosu, Lyon Başkanı Jean Michel Aulos'un Valbuena'yı F.Bahçe'ye imza atması için tehdit ettiğini iddia etti. Aulos'un, sezon başında sarı-lacivertli ekibe gitmeyi reddeden oyuncuyu, "Yine reddedersen seni kadro dışı bırakırım ve kariyerini bitiririm" diyerek mobbing uyguladığı öne sürüldü.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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