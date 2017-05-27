İtiraf etti: Evet
Mathieu Valbuena, F.Bahçe iddiaları için ilk kez konuştu. Fransız yıldız, “Adım adım gidiyoruz” diyerek transferi itiraf ederken, “Beklememiz gerekiyor” dedi.
'BAŞKAN TEHDİT ETTİ'
Öte yandan Lyon 1'ere radyosu, Lyon Başkanı Jean Michel Aulos'un Valbuena'yı F.Bahçe'ye imza atması için tehdit ettiğini iddia etti. Aulos'un, sezon başında sarı-lacivertli ekibe gitmeyi reddeden oyuncuyu, "Yine reddedersen seni kadro dışı bırakırım ve kariyerini bitiririm" diyerek mobbing uyguladığı öne sürüldü.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
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İtiraf etti: Evet
Toplam 1
Yorum
inde Gönülsüz adam . diğerleri gibi yatar artık.
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
Özgür senden ümitli değiliz de jong 20 dk izlesem antremana almam sen 2.5 mil.euro sabit tolga 400 bin e oynarken sen 2 mil.euro sabit olmazsın
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 9
Yorum
GS Li defolup gidin Takım Türkiyede kazma futbolculara en çok para veren külüb hala 4.sıradayız.yine gidip yaşlı kazmalara milyon euroları vermeyn
İtiraf etti: Evet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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