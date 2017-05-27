Hibrit çime geçiş

F.Bahçe'nin? Trabzonspor maçı sonrası Ülker Stadı'nda yenileme çalışmaları başlayacak.

Bu sezon seyircisi önünde son kez sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerde, bugünkü Trabzonspor karşılaşmasının ardından Ülker Stadı'nda hummalı bir çalışma start alacak. Yönetim yeni sezonda zeminin iyileştirilmesi için çalışmaların hemen başlaması talimatını verdi. Yeni zemin hibrit çime sahip olacak.