 Hibrit çime geçiş – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hibrit çime geçiş

    Hibrit çime geçiş

    F.Bahçe'nin? Trabzonspor maçı sonrası Ülker Stadı'nda yenileme çalışmaları başlayacak.

    Bu sezon seyircisi önünde son kez sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerde, bugünkü Trabzonspor karşılaşmasının ardından Ülker Stadı'nda hummalı bir çalışma start alacak. Yönetim yeni sezonda zeminin iyileştirilmesi için çalışmaların hemen başlaması talimatını verdi. Yeni zemin hibrit çime sahip olacak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:41
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