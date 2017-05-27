Costa için ‘ret’ geldi

İngiliz Birmingham Mail gazetesi, F.Bahçe'nin Wolverhampton'un Portekizli sağ kanat oyuncusu Helder Costa'ya göz koyduğunu yazdı. Gazete, Wolverhampton'ın genç yıldızı elde tutmak istediğini yazarken, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin kabul edilmediğini duyurdu. Haberde, Kanarya'nın bu transferden vazgeçmediği ayrıntısına da yer verildi.