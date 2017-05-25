Vadis Ofoe iddiası

Polonya basını, Fenerbahçe'nin Legia Varşova'da forma giyen Vadis Odjidja Ofoe ile ilgilendiğini duyurdu. 28 yaşındaki orta sahayı, Leh Poznan maçında başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat izlediği ileri sürüldü. Bu sezon 40 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergileyen Belçikalı oyuncunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi var ve piyasa değeri 5 milyon euro.