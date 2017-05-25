 Vadis Ofoe iddiası – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Vadis Ofoe iddiası

    Vadis Ofoe iddiası
    Polonya basını, Fenerbahçe'nin Legia Varşova'da forma giyen Vadis Odjidja Ofoe ile ilgilendiğini duyurdu. 28 yaşındaki orta sahayı, Leh Poznan maçında başkan Aziz Yıldırım'ın bizzat izlediği ileri sürüldü. Bu sezon 40 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergileyen Belçikalı oyuncunun kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi var ve piyasa değeri 5 milyon euro.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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