Liste başı Lucas Perez
Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle Mayıs ayında transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü Lucas Perez'e dikti.
Fenerbahçe'nin santrfor için düşündüğü ilk isim Smolov'du. Ancak kulübü Krasnodar, bonservisini tam 20 milyon Euro olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında rotasını değiştiren sarı lacivertli kulüp, Arsenal'de forma şansı bulamayan Lucas Perez'e yöneldi.
4 MİLYON EURO
Sabah'ta yer alan habere göre santrfor için şu anda liste başı olan isim Lucas Perez... Arsenal'in geçen sezon 20 milyon Euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği İspanyol yıldız, Premier Lig'de istediği forma fırsatını bulamadı. Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya teklifi yıllık 4 milyon Euro. Transferin onaylanması için Perez'in kararı bekleniyor.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:15
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Yanal’la devam
Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
Liste başı Lucas Perez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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