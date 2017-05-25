Liste başı Lucas Perez

Fenerbahçe'nin santrfor için düşündüğü ilk isim Smolov'du. Ancak kulübü Krasnodar, bonservisini tam 20 milyon Euro olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında rotasını değiştiren sarı lacivertli kulüp, Arsenal'de forma şansı bulamayan Lucas Perez'e yöneldi.



4 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre santrfor için şu anda liste başı olan isim Lucas Perez... Arsenal'in geçen sezon 20 milyon Euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği İspanyol yıldız, Premier Lig'de istediği forma fırsatını bulamadı. Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya teklifi yıllık 4 milyon Euro. Transferin onaylanması için Perez'in kararı bekleniyor.