 Liste başı Lucas Perez – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Liste başı Lucas Perez

    Liste başı Lucas Perez

    Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle Mayıs ayında transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü Lucas Perez'e dikti.

    Fenerbahçe'nin santrfor için düşündüğü ilk isim Smolov'du. Ancak kulübü Krasnodar, bonservisini tam 20 milyon Euro olduğunu söyledi. Bu cevap karşısında rotasını değiştiren sarı lacivertli kulüp, Arsenal'de forma şansı bulamayan Lucas Perez'e yöneldi.

    4 MİLYON EURO
    Sabah'ta yer alan habere göre santrfor için şu anda liste başı olan isim Lucas Perez... Arsenal'in geçen sezon 20 milyon Euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği İspanyol yıldız, Premier Lig'de istediği forma fırsatını bulamadı. Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya teklifi yıllık 4 milyon Euro. Transferin onaylanması için Perez'in kararı bekleniyor.

    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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