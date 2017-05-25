Hasan Ali’ye Napoli kancası

Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a şimdi de Napoli talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'nin milli oyuncu için şartlarını zorlayacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin henüz masaya oturmadığı Hasan Ali ile ilgili kararını lig sonunda vermesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu ile Celtic de ilgileniyor.