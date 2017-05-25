 Hasan Ali’ye Napoli kancası – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hasan Ali’ye Napoli kancası

    Hasan Ali’ye Napoli kancası
    Sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a şimdi de Napoli talip oldu. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Napoli'nin milli oyuncu için şartlarını zorlayacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin henüz masaya oturmadığı Hasan Ali ile ilgili kararını lig sonunda vermesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu ile Celtic de ilgileniyor.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hasan Ali’ye Napoli kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.