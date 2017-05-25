Fenerköy’e imzalı forma

F.Bahçe, Avrupa Şampiyonluğunun ardından öğrencilerinden gelen talep üzerine zil sesini F.Bahçe marşı olarak değiştiren Fenerköy İlköğretim Okulu'na imzalı forma hediye etti. Ayrıca Siirt'te kurulan dev ekranda, Fenerbahçe bayrağına uzanarak çekilen fotoğrafları beğenilen M.Ali Kol ile Birdal Üzer dün davetli olarak geldikleri İstanbul'da Tofaş maçını izledi.