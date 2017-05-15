Lens tatile erken çıktı

Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için adının geçtiği Nisan ayından bu yana Jeremain Lens, Fenerbahçe'de tatile çıktı. Hollandalı oyuncu 1.5 aydır sarı-lacivertli formayla oynadığı 8 resmi maçta sadece 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Maçtan sonra da eleştirilere katıldığını açıkladı.