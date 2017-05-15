 Lens tatile erken çıktı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Lens tatile erken çıktı

    Lens tatile erken çıktı
    Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için adının geçtiği Nisan ayından bu yana Jeremain Lens, Fenerbahçe'de tatile çıktı. Hollandalı oyuncu 1.5 aydır sarı-lacivertli formayla oynadığı 8 resmi maçta sadece 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Maçtan sonra da eleştirilere katıldığını açıkladı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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