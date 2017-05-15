Lens tatile erken çıktı
Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için adının geçtiği Nisan ayından bu yana Jeremain Lens, Fenerbahçe'de tatile çıktı. Hollandalı oyuncu 1.5 aydır sarı-lacivertli formayla oynadığı 8 resmi maçta sadece 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Maçtan sonra da eleştirilere katıldığını açıkladı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Lens tatile erken çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.