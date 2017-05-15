 Hollandalı Josef’e sarıldı – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Hollandalı Josef’e sarıldı

    Hollandalı Josef’e sarıldı

    Başakşehir karşısında sezonun en kritik maçına çıkacak olan 'de teknik direktör 'ı sağ bek krizi sardı...

    Geçen hafta Beşiktaş karşısında Hasan Ali Kaldırım'ı bu hafta ise Ozan Tufan'ı bu mevkide oynatmak zorunda kalan tecrübeli hocanın arayışları sürüyor.

    Advocaat son olarak Vasco Da Gama formasıyla 2009-10 sezonunda sağ bek oynayarak Porto'ya transfer olmayı başaran Josef'i bu bölgede oynatmayı düşünmeye başladığı bildirildi. Advocaat'ın Antalya hezimeti sonrasında ilk iş olarak Josef'le buluştu ve hazır olmasını istedi.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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