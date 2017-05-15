Hollandalı Josef’e sarıldı

Başakşehir karşısında sezonun en kritik maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ı sağ bek krizi sardı...

Geçen hafta Beşiktaş karşısında Hasan Ali Kaldırım'ı bu hafta ise Ozan Tufan'ı bu mevkide oynatmak zorunda kalan tecrübeli hocanın arayışları sürüyor.



Advocaat son olarak Vasco Da Gama formasıyla 2009-10 sezonunda sağ bek oynayarak Porto'ya transfer olmayı başaran Josef'i bu bölgede oynatmayı düşünmeye başladığı bildirildi. Advocaat'ın Antalya hezimeti sonrasında ilk iş olarak Josef'le buluştu ve hazır olmasını istedi.