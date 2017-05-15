Hollandalı Josef’e sarıldı
Başakşehir karşısında sezonun en kritik maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat'ı sağ bek krizi sardı...
Geçen hafta Beşiktaş karşısında Hasan Ali Kaldırım'ı bu hafta ise Ozan Tufan'ı bu mevkide oynatmak zorunda kalan tecrübeli hocanın arayışları sürüyor.
Advocaat son olarak Vasco Da Gama formasıyla 2009-10 sezonunda sağ bek oynayarak Porto'ya transfer olmayı başaran Josef'i bu bölgede oynatmayı düşünmeye başladığı bildirildi. Advocaat'ın Antalya hezimeti sonrasında ilk iş olarak Josef'le buluştu ve hazır olmasını istedi.
Advocaat son olarak Vasco Da Gama formasıyla 2009-10 sezonunda sağ bek oynayarak Porto'ya transfer olmayı başaran Josef'i bu bölgede oynatmayı düşünmeye başladığı bildirildi. Advocaat'ın Antalya hezimeti sonrasında ilk iş olarak Josef'le buluştu ve hazır olmasını istedi.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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