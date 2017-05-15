''Hiçbir yere gitmem''
Advocaat'ın Antalya karşısında 90 dakika sabrettiği Emenike'nin isabetli şutu, kilit pası olmadığı gibi girdiği ikili mücadelelerin 9'unu da kaybetti. Tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaşan Nijeryalı oyuncu, "İstedikleri kadar yuhalasınlar. Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek tepkileri çok da takmadığını ortaya koydu.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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