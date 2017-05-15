 ''Hiçbir yere gitmem'' – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    ''Hiçbir yere gitmem''

    ''Hiçbir yere gitmem''
    Advocaat'ın Antalya karşısında 90 dakika sabrettiği 'nin isabetli şutu, kilit pası olmadığı gibi girdiği ikili mücadelelerin 9'unu da kaybetti. Tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaşan Nijeryalı oyuncu, "İstedikleri kadar yuhalasınlar. Hiçbir yere gitmiyorum" diyerek tepkileri çok da takmadığını ortaya koydu.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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