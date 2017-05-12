Kjaer - Sosa takası!

Geçtiğimiz günlerde idmana çıkmayarak Çizme'ye uçan ve İtalyan devi ile pazarlık masasına oturan Simon Kjaer, 4 milyon euroyu bulan yıllık ücretinde indirime gitmeyince Milan, sarı-lacivertliler'den bonservis indirimi istedi.

Güneş'in haberine göre: Fenerbahçe yönetiminin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine, Milan'ın da devre arasında sarı-lacivertliler'in çok istediği Jose Sosa kozunu devreye soktuğu bildirildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

Orta sahaya hücum gücü yüksek, kaliteli bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler'in devre arasında Sosa için kendileriyle temasta bulunmasını fırsat bilen İtalyan devinin, Kjaer için Sosa+5 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

Milan'ın bu talebini değerlendiren F.Bahçe yönetiminin ise Danimarkalı savunmacı için Sosa + 7 milyon euro istediği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği bildirilirken Sosa'nın Türkiye'ye gelmek istememesi transferin önündeki tek engel gibi duruyor.

EN PAHALI STOPER

Kjaer'in durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendirecek sarı-lacivertliler, sezon başında Beşiktaş'tan eşinin baskısıyla ayrılan Sosa'nın ikna edilmesini de Milan'dan istediği kaydedildi.

2015-16 sezonu başında Fransa'nın Lille takımından 7 milyon 650 bin euro karşılığında Sarı-Lacivertliler'e transfer olan 28 yaşındaki savunmacı lig tarihinin en pahalı stoperi olmuştu. Fenerbahçe formasıyla 2 yılda 83 maça çıkan Kjaer, takıma 5 gol, 1 de asistlik katkı sağladı.