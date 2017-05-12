 Kjaer - Sosa takası! – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Kjaer - Sosa takası!

    Kjaer - Sosa takası!

    ’in bonservisini yüksek bulan Milan, Fenerbahçe’ye yılın takasını teklif etti.

    Geçtiğimiz günlerde idmana çıkmayarak Çizme'ye uçan ve İtalyan devi ile pazarlık masasına oturan , 4 milyon euroyu bulan yıllık ücretinde indirime gitmeyince Milan, sarı-lacivertliler'den bonservis indirimi istedi.

    Güneş'in haberine göre: Fenerbahçe yönetiminin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine, Milan'ın da devre arasında sarı-lacivertliler'in çok istediği kozunu devreye soktuğu bildirildi.

    TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR
    Orta sahaya hücum gücü yüksek, kaliteli bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler'in devre arasında Sosa için kendileriyle temasta bulunmasını fırsat bilen İtalyan devinin, Kjaer için Sosa+5 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.

    Milan'ın bu talebini değerlendiren F.Bahçe yönetiminin ise Danimarkalı savunmacı için Sosa + 7 milyon euro istediği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği bildirilirken Sosa'nın Türkiye'ye gelmek istememesi transferin önündeki tek engel gibi duruyor.

    EN PAHALI STOPER
    Kjaer'in durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendirecek sarı-lacivertliler, sezon başında Beşiktaş'tan eşinin baskısıyla ayrılan Sosa'nın ikna edilmesini de Milan'dan istediği kaydedildi.

    2015-16 sezonu başında Fransa'nın Lille takımından 7 milyon 650 bin euro karşılığında Sarı-Lacivertliler'e transfer olan 28 yaşındaki savunmacı lig tarihinin en pahalı stoperi olmuştu. Fenerbahçe formasıyla 2 yılda 83 maça çıkan Kjaer, takıma 5 gol, 1 de asistlik katkı sağladı.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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