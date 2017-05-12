Kjaer - Sosa takası!
Simon Kjaer’in bonservisini yüksek bulan Milan, Fenerbahçe’ye yılın takasını teklif etti.
Geçtiğimiz günlerde idmana çıkmayarak Çizme'ye uçan ve İtalyan devi ile pazarlık masasına oturan Simon Kjaer, 4 milyon euroyu bulan yıllık ücretinde indirime gitmeyince Milan, sarı-lacivertliler'den bonservis indirimi istedi.
Güneş'in haberine göre: Fenerbahçe yönetiminin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine, Milan'ın da devre arasında sarı-lacivertliler'in çok istediği Jose Sosa kozunu devreye soktuğu bildirildi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR
Orta sahaya hücum gücü yüksek, kaliteli bir oyuncu arayan sarı-lacivertliler'in devre arasında Sosa için kendileriyle temasta bulunmasını fırsat bilen İtalyan devinin, Kjaer için Sosa+5 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi.
Milan'ın bu talebini değerlendiren F.Bahçe yönetiminin ise Danimarkalı savunmacı için Sosa + 7 milyon euro istediği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği bildirilirken Sosa'nın Türkiye'ye gelmek istememesi transferin önündeki tek engel gibi duruyor.
EN PAHALI STOPER
Kjaer'in durumuna göre transfer çalışmalarını şekillendirecek sarı-lacivertliler, sezon başında Beşiktaş'tan eşinin baskısıyla ayrılan Sosa'nın ikna edilmesini de Milan'dan istediği kaydedildi.
2015-16 sezonu başında Fransa'nın Lille takımından 7 milyon 650 bin euro karşılığında Sarı-Lacivertliler'e transfer olan 28 yaşındaki savunmacı lig tarihinin en pahalı stoperi olmuştu. Fenerbahçe formasıyla 2 yılda 83 maça çıkan Kjaer, takıma 5 gol, 1 de asistlik katkı sağladı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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