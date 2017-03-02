 ''Heyecanım çok fazla'' – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    ''Heyecanım çok fazla''

    ''Heyecanım çok fazla''

    , forması giymekten dolayı mutluluğunu bu sözlerle anlattı. Tecrübeli oyuncu “Kendimi buraya ait hissediyorum” dedi.

    Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Kanarya'ya transfer olan , Dergisi'ne bir röportaj verdi. Köybaşı "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum. Kulübüme elimden gelen her şeyi vermek istiyorum" diye konuştu. Başarılı sol bek Kasımpaşaspor karşılaşmasında 11'de çıktığı için mutluluğunu dile getirirken "Skor iyi değildi ama kendimi buraya ait hissettim" ifadelerini kullandı.

    HOCA 'SABİT KAL' DİYOR
    İsmail Köybaşı, teknik direktör Dick Advocaat'ın kendisinden beklentilerini de anlattı. 27 yaşındaki oyuncu "Hocamız daha çok görev yerinde sabit kalmamızı istiyor. Yeri geldiğinde ileri çıkın diyor. Ben de onları yapmaya çalışıyorum" dedi. Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım'la giriştikleri rekabetin Fenerbahçe'ye katkı verdiğini de sözlerine ekledi.

    'YÜREK KOYMALIYIZ'
    İsmail Köybaşı bu sene taraftarın az gelmesinde kendi paylarının da olduğunu söyledi. Köybaşı "Yensek de yenilsek de alkışlanan bir takım olmalıyız. Biz yürekten mücadele etmeliyiz. Yetenekleriniz herkes kadar olmayabilir ama karakteriniz herkesten iyi olabilir" diye konuştu.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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