''Heyecanım çok fazla''
İsmail Köybaşı, Fenerbahçe forması giymekten dolayı mutluluğunu bu sözlerle anlattı. Tecrübeli oyuncu “Kendimi buraya ait hissediyorum” dedi.
Sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Kanarya'ya transfer olan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe Dergisi'ne bir röportaj verdi. Köybaşı "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum. Kulübüme elimden gelen her şeyi vermek istiyorum" diye konuştu. Başarılı sol bek Kasımpaşaspor karşılaşmasında 11'de çıktığı için mutluluğunu dile getirirken "Skor iyi değildi ama kendimi buraya ait hissettim" ifadelerini kullandı.
HOCA 'SABİT KAL' DİYOR
İsmail Köybaşı, teknik direktör Dick Advocaat'ın kendisinden beklentilerini de anlattı. 27 yaşındaki oyuncu "Hocamız daha çok görev yerinde sabit kalmamızı istiyor. Yeri geldiğinde ileri çıkın diyor. Ben de onları yapmaya çalışıyorum" dedi. Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım'la giriştikleri rekabetin Fenerbahçe'ye katkı verdiğini de sözlerine ekledi.
'YÜREK KOYMALIYIZ'
İsmail Köybaşı bu sene taraftarın az gelmesinde kendi paylarının da olduğunu söyledi. Köybaşı "Yensek de yenilsek de alkışlanan bir takım olmalıyız. Biz yürekten mücadele etmeliyiz. Yetenekleriniz herkes kadar olmayabilir ama karakteriniz herkesten iyi olabilir" diye konuştu.
HOCA 'SABİT KAL' DİYOR
İsmail Köybaşı, teknik direktör Dick Advocaat'ın kendisinden beklentilerini de anlattı. 27 yaşındaki oyuncu "Hocamız daha çok görev yerinde sabit kalmamızı istiyor. Yeri geldiğinde ileri çıkın diyor. Ben de onları yapmaya çalışıyorum" dedi. Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım'la giriştikleri rekabetin Fenerbahçe'ye katkı verdiğini de sözlerine ekledi.
'YÜREK KOYMALIYIZ'
İsmail Köybaşı bu sene taraftarın az gelmesinde kendi paylarının da olduğunu söyledi. Köybaşı "Yensek de yenilsek de alkışlanan bir takım olmalıyız. Biz yürekten mücadele etmeliyiz. Yetenekleriniz herkes kadar olmayabilir ama karakteriniz herkesten iyi olabilir" diye konuştu.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Sorun yaşım değil...''
Toplam 1
Yorum
özgür Snayder IN artık gitme zamanı geldi TUDOR tempo yapamayanı oynatmaz.aldı ücret e çok iyi gençler bulabiliriz..
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
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Yorum
çin madeni çin kulüpleri uçuk fiyatlara oyuncular alıyor çinlilerle anlaşıp yüksek bedellere oyuncuları elden çıkartıp kasayı doldurmak lazım.
- Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
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Yorum
manuel seneye daha iyi oynarsa bi daha yenileriz
''Heyecanım çok fazla'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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