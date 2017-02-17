Volkan dondu kaldı
F.Bahçe'nin 1 numarası Volkan Demirel, Krasnodar'ın 4. dakikadaki golünde adeta dondu kaldı. Claesson'un kafasında ağlara giden topu kale çizgisinde izlemekle yetinen tecrübeli kaleci, daha sonra kritik iki kurtarış yaptı. Bu tehlikeli pozisyonlarında gole izin vermeyen Volkan, farkın açılmasına da engel oldu.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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