 Volkan dondu kaldı – Fotomaç – 17 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Volkan dondu kaldı

    Volkan dondu kaldı
    F.Bahçe'nin 1 numarası , Krasnodar'ın 4. dakikadaki golünde adeta dondu kaldı. Claesson'un kafasında ağlara giden topu kale çizgisinde izlemekle yetinen tecrübeli kaleci, daha sonra kritik iki kurtarış yaptı. Bu tehlikeli pozisyonlarında gole izin vermeyen Volkan, farkın açılmasına da engel oldu.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan dondu kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.