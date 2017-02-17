İmaj var, yine gol yok
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Emmanuel Emenike, 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı. Nijeryalı golcü, ilk 11'de sahaya çıkarken futbolundan çok ilginç saç modeliyle dikkat çekti. Ayrıca affedilen Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
İmaj var, yine gol yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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