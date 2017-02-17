 İmaj var, yine gol yok – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    İmaj var, yine gol yok

    İmaj var, yine gol yok
    'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen , 2 ay sonra sarı-lacivertli takımla resmi maça çıktı. Nijeryalı golcü, ilk 11'de sahaya çıkarken futbolundan çok ilginç saç modeliyle dikkat çekti. Ayrıca affedilen Gregory van der Wiel de ilk kez kadroya alındı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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