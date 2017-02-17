Fırat Aydınus sürprizi
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. F.Bahçe'nin pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus, atletik testi geçemediği için 25 Aralık'tan bu yana görev alamamıştı. Sıkı bir çalışma ile bu testi geçen Aydınus, en son Antalya-Kasımpaşa (2-1) karşılaşmasında düdük çalmıştı. 1973 doğumlu Aydınus, bu hafta sahalada döndü.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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