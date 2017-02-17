 Fırat Aydınus sürprizi – Fotomaç – 17 Şubat 2017 Fırat Aydınus sürprizi" /> Fırat Aydınus sürprizi" />
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    sürprizi

    Fırat Aydınus sürprizi
    Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. F.Bahçe'nin pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçı yönetecek. Aydınus, atletik testi geçemediği için 25 Aralık'tan bu yana görev alamamıştı. Sıkı bir çalışma ile bu testi geçen Aydınus, en son Antalya-Kasımpaşa (2-1) karşılaşmasında düdük çalmıştı. 1973 doğumlu Aydınus, bu hafta sahalada döndü.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:35
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