Yaşasın Roman
Ruslar, cezalı Skrtel’in yerine stoperde Roman Neustadter’in oynayacak olmasını ‘Krasnodar’ın şansı’ şeklinde yorumladı
Krasnodar cephesi, Skrtel'in kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyeceği için yerine stoperde Neustadter'in oynayacak olmasını avantaj olarak görüyor. Rus basınında çıkan haberlerde, 29 yaşındaki oyuncunun Rusya Milli Takımı'nda oynadığı her maçta takımın gol yediğinin altı çizildi. Milli takımda hiçbir karşılaşmada 90 dakika forma giyemediği hatırlatılırken, görev aldığı 4 mücadelede 5 gol yenildiği gündeme getirildi.
24 maçın 14'ü ilk 11
Roman Neustadter'in ilk 11'de sahaya çıkacak olmasının Krasnodar için büyük şans olduğu ifade edildi. Neustadter bu sezon Fenerbahçe ile toplam 24 maça çıkıp 14'ün 11'de başladı.
24 maçın 14'ü ilk 11
Roman Neustadter'in ilk 11'de sahaya çıkacak olmasının Krasnodar için büyük şans olduğu ifade edildi. Neustadter bu sezon Fenerbahçe ile toplam 24 maça çıkıp 14'ün 11'de başladı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
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