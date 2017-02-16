Kruzliak’la 3. kez
Krasnodar maçını yönetecek olan Slovak hakem Ivan Kruzliak, son iki sezonda 3. kez Türk takımlarının maçında düdük çalacak. 32 yaşındaki hakem, geçen sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta görev yapmıştı. Kruzliak bu sezon da Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yönetti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Kruzliak’la 3. kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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