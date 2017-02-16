 Kruzliak’la 3. kez – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Kruzliak’la 3. kez

    Krasnodar maçını yönetecek olan Slovak hakem Ivan Kruzliak, son iki sezonda 3. kez Türk takımlarının maçında düdük çalacak. 32 yaşındaki hakem, geçen sezon Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lokomotiv Moskova ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta görev yapmıştı. Kruzliak bu sezon da Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı yönetti.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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