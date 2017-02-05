 Başkansız imza atamazlarmış – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Başkansız imza atamazlarmış

    Başkansız imza atamazlarmış
    Bu sözler 'nin bir süre önce ilgilendiği Ukraynalı Artem Radchenko'ya ait. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen Radchenko "Fenerbahçe'de antrenmanlara çıktım. Bir maçta da oynadım. Ardından Türk menajerle başkan Aziz Yıldırım'ın yanına gittik. 1 hafta daha idmanlara devam ettim. Durumumu sordum. 'Başkan yok o olmadan imza atamayız' dediler. 5 gün içinde gelecekmiş. Beklemedim. Başka takıma imza attım" dedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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