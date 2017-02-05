Başkansız imza atamazlarmış
Bu sözler Fenerbahçe'nin bir süre önce ilgilendiği Ukraynalı Artem Radchenko'ya ait. Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen Radchenko "Fenerbahçe'de antrenmanlara çıktım. Bir maçta da oynadım. Ardından Türk menajerle başkan Aziz Yıldırım'ın yanına gittik. 1 hafta daha idmanlara devam ettim. Durumumu sordum. 'Başkan yok o olmadan imza atamayız' dediler. 5 gün içinde gelecekmiş. Beklemedim. Başka takıma imza attım" dedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Başkansız imza atamazlarmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.