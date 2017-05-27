 Hedef şampiyonluk – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hedef şampiyonluk

    Hedef şampiyonluk
    G.Saray Sutopu Takımı Teknik Direktörü ile oyuncular Osman ve Berk, Heybeliada ile karşılaşacakları Play-Off Yarı Final maçları öncesi iddialı konuştu. Üç isim, "Hedefimiz mağlubiyet almadan şampiyon olmak" dedi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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