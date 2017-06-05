 Mücadele görmedik – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Mücadele görmedik

    Mücadele görmedik

    Ç.Rizespor Başkanı Kalkavan, “Yeniden Süper Lig’e çıkarız ama yaşananları unutmayız. Biz Trabzonspor’da kazanmak için bir efor görmedik, işte bu çok üzücü. Artık ileriye bakacağız” dedi.

    Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, Trabzonspor'un sahasında Bursaspor'un yenilmesi ile ilgili Trabzonspor'un yeteri kadar mücadele etmediğini belirtti. Kalkavan, "O eforu, o mücadeleyi göstermeniz lazım. Sen kendi oyununu oynayacaksın. Bu üzücü" dedi. Kalkavan, "Bu kadar emek verdiğimiz dostlukta bu gerçekten üzücü. Düşmekten daha ağır. Biz yine çıkarız. Bu böyle olmaması lazım" diye konuştu.

    Ligde ikinci devrenin en iyi performans sergileyen takımının Trabzonspor olduğuna dikkat çeken Kalkavan, şöyle dedi: "Bu maça kadar sahanda sadece 2 maç kaybetmişsin. Bu mücadeleyi yapacaksın. Kaybedebilirsin, ama mücadeleni yapacaksın. Bizim üstümüzdeki iki takım Kayseri ve Bursa. Trabzonspor bu iki takıma yeniliyor. Fazla söz söylemeye gerek yok."
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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