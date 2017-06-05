Mücadele görmedik
Ç.Rizespor Başkanı Kalkavan, “Yeniden Süper Lig’e çıkarız ama yaşananları unutmayız. Biz Trabzonspor’da kazanmak için bir efor görmedik, işte bu çok üzücü. Artık ileriye bakacağız” dedi.
Ligde ikinci devrenin en iyi performans sergileyen takımının Trabzonspor olduğuna dikkat çeken Kalkavan, şöyle dedi: "Bu maça kadar sahanda sadece 2 maç kaybetmişsin. Bu mücadeleyi yapacaksın. Kaybedebilirsin, ama mücadeleni yapacaksın. Bizim üstümüzdeki iki takım Kayseri ve Bursa. Trabzonspor bu iki takıma yeniliyor. Fazla söz söylemeye gerek yok."
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 25
Yorum
Ramazan GALATASARAY İ NE HALE GETİRDİNIZ YAZİKKK SİNAN 3.5 MİLYON EURO ŞAKA GİBİ ESKİ GALATASARAY İ ÖZLEDİM AVRUPA FATİHİ NERDESİN ASLANIM
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 3
Yorum
koyulacivert Sezona yine aynı kadro V.D JS VŞ,OT,SU. EE başlarsa seyirciyi bir daha mum la arar..
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Kucka seferi
Toplam 1
Yorum
erol Trabzonu rezil ettiniz.bursa maçı normal değil.çıkcaksın delikanlı gibi topunu oynayacaksınn.
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