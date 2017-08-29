Son Timsah Barca’dan
Bursaspor’un, kiralık anlaştığı Barcelona’nın sağ beki Douglas yarın geliyor.
Sambacı için herhangi bir kiralama bedelinin ise ödenmeyeceği bildirildi. Geçen sezon La Liga'ya veda eden Sporting Gijon'da oynayan Douglas, 23 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 00:56
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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