 Son Timsah Barca’dan – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Son Timsah Barca’dan

    Son Timsah Barca’dan

    ’un, kiralık anlaştığı Barcelona’nın sağ beki yarın geliyor.

    Sağ bek ve kanat bölgesinde transfer arayışlarını sürdüren Bursaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İspanyol devi Barcelona'nın Brezilyalı sağ beki Douglas Pereira Dos Santos'u kiralıyor. Katalan ekibiyle her konuda anlaşan yeşil-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki savunmacıyı yarın Bursa'ya getirecek. Barca'dan yıllık 1 milyon 200 bin euro alan 'ın yarı ücretini ödeyecek.

    Sambacı için herhangi bir kiralama bedelinin ise ödenmeyeceği bildirildi. Geçen sezon La Liga'ya veda eden Sporting Gijon'da oynayan Douglas, 23 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.


    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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