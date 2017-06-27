Bursa’ya yıldız forvet
Fransa Ligi’nde yıldız avına çıkan yeşil-beyazlı yönetim, Allan Saint Maximin’i listeye aldı. Timsah, Monaco ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki golcüyü kiralamak için düğmeye bastı.
SARUHAN İÇİN GÖRÜŞME
Fransız teknik adam Le Guen'in bu transferde etkin rol oynaması beklenirken, yeşil-beyazlı ekibin başkanı Ali Ay, Maximin için Fransa'da gerçekleştirilecek görüşmelerde bizzat yer alacak. Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Bastia ile çıktığı 34 lig maçında 3'er gol ve 3 asistle oynadı. Bu arada Bursaspor'un, Bucaspor'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Saruhan Fındıkçı için de kulübüyle görüştüğü iddia edildi.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:24
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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