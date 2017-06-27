 Bursa’ya yıldız forvet – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Bursa’ya yıldız forvet

    Bursa’ya yıldız forvet

    Fransa Ligi’nde yıldız avına çıkan yeşil-beyazlı yönetim, ’i listeye aldı. Timsah, Monaco ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki golcüyü kiralamak için düğmeye bastı.

    Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Bursaspor'un son gözdesi ... Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda Utrecht'in orta sahası Yassin Ayoub ve Metz'in stoperi Simon Falette ile görüşmelerini sürdüren yeşil-beyazlılar, Monaco'nun genç yıldızına da kanca attı. 2020'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Fransız ekibinde iki sezondur farklı takımlara kiralanan genç golcüyü bir yıllığına kadrosuna katmayı hedefleyen Timsah, Ramazan Bayramı'nın ardından ilk teması gerçekleştirecek.

    SARUHAN İÇİN GÖRÜŞME
    Fransız teknik adam Le Guen'in bu transferde etkin rol oynaması beklenirken, yeşil-beyazlı ekibin başkanı Ali Ay, Maximin için Fransa'da gerçekleştirilecek görüşmelerde bizzat yer alacak. Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Bastia ile çıktığı 34 lig maçında 3'er gol ve 3 asistle oynadı. Bu arada Bursaspor'un, Bucaspor'un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Saruhan Fındıkçı için de kulübüyle görüştüğü iddia edildi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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