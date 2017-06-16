 Timsah Moting – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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HEPSİ
    16 Haziran 2017, Cuma
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    Timsah

    Timsah Moting

    Prensipte anlaşılan teknik direktör Paul Le Guen’in, Kamerun Mlili Takımı’ndan eski öğrencisi olan 28 yaşındaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, ’un transfer listesine girdi.

    Bu sezon iki kanat oyuncusu almayı planlayan 'da, Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Maxim Choupo-Moting gündeme bomba gibi düştü.

    Prensipte anlaşılan Paul Le Guen'in, Kamerun Milli Takımı'ndan eski öğrencisi olan 28 yaşındaki sağ ayaklı sol kanat oyuncusu, Bursaspor'un transfer listesine girdi. Fransız teknik adamın imza atmasının ardından bu transferin hızlanması bekleniyor.

    Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Maxim, Bundesliga'da bu sezon 23 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı. 1,91 boyundaki dev futbolcu, Kamerun Milli Takımı'nda ise 43 maçta 13 gol attı. Alman pasaportlu kanat oyuncusu Choupo-, Bundesliga'da daha önce Mainz 05, Hamburg ve Nürnberg'de oynadı. Gözde futbolcu, kulüp kariyerinde 302 maçta, 60 gol ve 30 asist üretti.

    Başkan Ali Ay kaliteli isimler üzerinde durduklarını belirterek, "Moting çok iyi bir oyuncu. Temaslarımız sürüyor. şartlarımızı zorluyoruz. Bu sezon kesenin ağzını açacağız. Taraftarımız merak etmesin müthiş isimlerg elecek" dedi.

    ?STOPERE GURBETÇİ
    Transferin hareketli kulübü Bursaspor'da, gurbetçi bir stoper gündeme geldi. E.Frankfurt takımında forma giyen 19 yaşındaki Yılmaz Kılıç, yeşil-beyazlı kulübe önerildi. 1.90 boyundaki dev stoperin güçlü fiziğiyle hava toplarında etkili olduğu belirtildi.Yılmaz'ın menajeri Bursalı Efkan Erciyas olduğu için öncelikle Bursaspor'la temasa geçildiği bildirildi.

    AMATÖR STATÜDE
    Geçen sezon G.Saray'ın da ilgilendiği 1999 doğumlu gurbetçi yetenek, Türkiye U16 Milli Takımı'nda 3, U17'de 7, U19'de ise 5 kez ayyıldızlı formayı giydi. Eintracht Frankfurt'un geride kalan sezonda profesyonel sözleşme teklifini kabul etmediği için Alman ekibinin U19 Takımı'nda sadece 11 maç oynatılan Yılmaz'ın, Çağlar Söyüncü gibi çıkış yapacak potansiyele sahip olduğu belirtildi.

    YILMAZ 5 KEZ AY YILDIZLI FORMAYI GİYDİ
    G.Saray'ın da ilgilendiği 1999 doğumlu gurbetçi Yılmaz, Türkiye U16 Milli Takımı'nda 3, U17'de 7, U19'de ise 5 kez ay-yıldızlı formayı giydi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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