 Ali Ay’dan suç duyurusu – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    ’dan suç duyurusu

    Ali Ay’dan suç duyurusu
    Kulübü Başkanı Ali Ay, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden kişiler hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Ay, ligde alınan sonuçlarla son dönemlerde sosyal medya üzerinden ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını söyledi ve ekledi: "Hepsiyle hukuk önünde hesaplaşacağız. Davamda kararlıyım" dedi.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
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