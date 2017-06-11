 Bursa’da revizyon – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Bursa’da revizyon

    Bursa’da revizyon

    Başkan , kadroda 12-13 oyuncuyu göndereceklerini belirterek, “Sıfırdan yepyeni bir takım kuracağız. Formayı sevmeyen aramızda olmayacak” dedi.

    Başkanı transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ay, "Bu sezon 12-13 oyuncuyu göndereceğiz" diyerek bombayı patlatırken, "Formayı sevmeyen bizimle olamaz. Dışarıdan alacağımız oyuncuda da tutku, hırs ve saygı arıyoruz" dedi.

    KENDİMİZDE DEĞİLİZ
    Ay, Süper Lig'de son haftada ligde kalmalarıyla ilgili olarak ise "Daha kendimize gelemedik. Üzerimizden sanki 100 tır geçmiş gibi. Ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Şoku atma gayretindeyiz. Allah bize bir daha bu günleri göstermez inşallah. Biz hatalarımız biliyoruz" diye konuştu. Bursaspor başkanı bir hafta içinde dış transfere başlayacaklarını ve taraftara heyecan veren, güçlü ve hücumcu kadro kuracaklarını belirtti.

    YENİ TİMSAH BASSONG
    Bursaspor, bir süredir temasta olduğu Fransız stoper ile prensipte anlaştı. Geçen sezon Norwich City'de oynayan 31 yaşındaki Kamerun asıllı stoper, 2+1 yıllığına el sıkıştı. 1,87 boyundaki Bassong, yılda 800 bin euro alacak.

    HOCAMIZ YABANCI OLACAK
    Bursaspor'u zirveye taşıyacak bir hoca ile anlaşacaklarını ifade eden Başkan Ali Ay, "Takımı yabancı bir teknik adama teslim etmek istiyoruz. Önümüzde bir kaç tane seçenek var. Hoca transferini önümüzdeki hafta kesin bitirip yol haritamızı belirlemeliyiz. Herşey iyi olacak" dedi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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