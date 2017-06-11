Bursa’da revizyon
Başkan Ali Ay, kadroda 12-13 oyuncuyu göndereceklerini belirterek, “Sıfırdan yepyeni bir takım kuracağız. Formayı sevmeyen aramızda olmayacak” dedi.
KENDİMİZDE DEĞİLİZ
Ay, Süper Lig'de son haftada ligde kalmalarıyla ilgili olarak ise "Daha kendimize gelemedik. Üzerimizden sanki 100 tır geçmiş gibi. Ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Şoku atma gayretindeyiz. Allah bize bir daha bu günleri göstermez inşallah. Biz hatalarımız biliyoruz" diye konuştu. Bursaspor başkanı bir hafta içinde dış transfere başlayacaklarını ve taraftara heyecan veren, güçlü ve hücumcu kadro kuracaklarını belirtti.
YENİ TİMSAH BASSONG
Bursaspor, bir süredir temasta olduğu Fransız stoper Sebastien Aymar Bassong ile prensipte anlaştı. Geçen sezon Norwich City'de oynayan 31 yaşındaki Kamerun asıllı stoper, 2+1 yıllığına el sıkıştı. 1,87 boyundaki Bassong, yılda 800 bin euro alacak.
HOCAMIZ YABANCI OLACAK
Bursaspor'u zirveye taşıyacak bir hoca ile anlaşacaklarını ifade eden Başkan Ali Ay, "Takımı yabancı bir teknik adama teslim etmek istiyoruz. Önümüzde bir kaç tane seçenek var. Hoca transferini önümüzdeki hafta kesin bitirip yol haritamızı belirlemeliyiz. Herşey iyi olacak" dedi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:10
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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