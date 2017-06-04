 Ay’dan Yıldırım’a tepki – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Ay’dan Yıldırım’a tepki

    Ay’dan Yıldırım’a tepki
    Bursaspor Başkanı , "Çok şükür Allah'a kümede kaldık" dedi. Gelecek hafta radikal kararlar alacağını belirten Ay, F. Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a da tepki gösterirken, "4-5 aydan beri Bursa ile uğraşmaya başladı. Böyle bir günde bu açıklamalar ayıptır" dedi.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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