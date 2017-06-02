Batalla dümende

Bursa’da, Trabzon maçına takımı Batalla hazırlayacak

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile tarihinin en önemli sınavlarından birine çıkacak olan Bursaspor'da flaş bir karar alındı. Gençlerbirliği maçı sonrası istifa eden teknik direktör Adnan Örnek'in yerine yeni bir teknik adam getirmeyecek olan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor maçına Arjantinli maestro Pablo Martin Batalla ile hazırlanacak. Arkadaşlarıyla konuşan tecrübeli yıldız, "Onurumuz için maçı kazanmalıyız. Bursaspor bu kötü günleri hak etmiyor" dedi.