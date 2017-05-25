 Destek çağrısı – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Destek çağrısı

    Destek çağrısı
    Ç.Rizespor'la bitime iki hafta kala ligde kalma mücadelesi veren 'da takım kaptanı , taraftarlara çağrıda bulundu. Arjantinli yıldız sahalarında oynayacakları G.Birliği maçını 'sezonun maçı' olarak nitelendirip önemine değinerek, "Bursaspor taraftarını kayıtsız şartsız destek vermeye çağırıyorum" diye yeşil-beyazlı futbolseverlere çağrı yaptı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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