 Siftah peşinde – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    Siftah peşinde

    Siftah peşinde

    Yeşil-beyazlılar hafta sonunda oynayacakları F.Bahçe maçını kazanıp hem bir ilki yaşamak, hem de Süper Lig yarışında moral bulup yükselişe geçmek amacındalar.

    Sahasında F.Bahçe'yi ağırlayacak olan Bursaspor'da nefesler tutuldu. Son 4 lig maçını mağlubiyetle kapatan yeşil beyazlılar, yeni teknik direktörü Mutlu Topçu yönetimindeki ilk maçını kazanarak kötü gidişe 'dur' demenin hesaplarını yapıyor. Yaklaşık 13 ay önce hizmete giren yeni stadı Timsah Arena'da ise Bursa, şu ana kadar İstanbul'un şampiyonluk yaşayan 3 takımına karşı galibiyet elde edemedi.

    BEŞİKTAŞ HENÜZ GELMEDİ
    Geçtiğmiz sezonun şampiyonu ve bu dönemde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Timsah Arena'ya henüz ayak basmazken, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmalarında yeşil-beyazlılar galibiyet yüzü göremedi.

    GOL SESİ ÇIKMADI
    F.Bahçe geçen sezon 22. haftada Timsah'ın konuğu olmuş ve boş tribünler önünde oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. 31. haftada Timsah Arena'da oynanan G.Saray randevusu ise Tomas Sivok ve Olcan Adın'ın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlanmıştı.

    SON GALİBİYETİ 2009'DA ALDI
    , maçını kazandığı takdirde Timsah Arena'da bir ilki başarmış olacak. Yeşil beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı evindeki son lig galibiyetini 20 Mart 2009'de elde etmişti. Şimdi Bursaspor camiası hafta sonu oynanacak maçta F.Bahçe'yi yenerek bir ilki yaşamak istiyor. Başkan Ali Ay taraftarı tribüne çağırarak, "Kenetlenirsek her takımı yenebiliriz" açıklamasını yaptı.

    TOPÇU KARARSIZ
    Kupadaki son 16 turu karşılaşmaları nedeniyle lige verilen arada Balıkesirspor'la Özlüce'de bir hazırlık maçı yapan Bursaspor, sahadan Boban Jovic'in golüyle 1-0 galip ayrılmasına rağmen futboluyla umut vermedi. Teknik Direktör maç sonrası her ne kadar 'oyuncularımın özverisinden memnunum' dese de bazı futbolcuların durumundan hiç de memnun olmadığı öğrenildi. Genç teknik adamın, savunma kurgusunda bir sıkıntı yaşamazken, orta alan ve kanatlar konusunda oldukça kararsız olduğu belirtildi.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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