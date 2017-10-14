Planı tutmadı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı kadrosunda Trabzonspor maçına göre 4 değişiklik yaptı.
MAÇA sürpriz bir kadro ile çıkan ve Ryan Babel ile Quaresma'yı yedek soyunduran Şenol Güneş, karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Takımın dizilişi önemli değil. Maçın gidişine göre her hamle yapılabilir. Her şeyi düşüneceğiz" dedi.
Güneş söylediği gibi ilk 11'de etkisiz kalan Lens ve Negredo'yu devre arasında oyundan alıp, ikinci yarıya Babel ve Quaresma ile başladı. Ancak Babel'in sürpriz şekilde kızarması Güneş'in planını bozdu. Quaresma'nın çabası sadece 1 gol getirdi
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:29
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Planı tutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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