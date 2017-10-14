 Planı tutmadı – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Planı tutmadı

    Planı tutmadı

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı kadrosunda Trabzonspor maçına göre 4 değişiklik yaptı.

    MAÇA sürpriz bir kadro ile çıkan ve Ryan Babel ile Quaresma'yı yedek soyunduran Şenol Güneş, karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Takımın dizilişi önemli değil. Maçın gidişine göre her hamle yapılabilir. Her şeyi düşüneceğiz" dedi.

    Güneş söylediği gibi ilk 11'de etkisiz kalan Lens ve Negredo'yu devre arasında oyundan alıp, ikinci yarıya Babel ve Quaresma ile başladı. Ancak Babel'in sürpriz şekilde kızarması Güneş'in planını bozdu. Quaresma'nın çabası sadece 1 gol getirdi

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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