 6 puan geride – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    6 puan geride

    6 puan geride
    Dün başkentte G.Birliği'ne üç puan daha bırakan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 8 maç sonunda 14 puan topladı ve geçen sezonun tam 6 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon 8'inci haftada 20 puan almıştı. Kara Kartallar, 2015-16 sezonunda ise 8'inci hafta sonunda 19 puan toplamıştı.
    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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