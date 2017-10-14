6 puan geride

Dün başkentte G.Birliği'ne üç puan daha bırakan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 8 maç sonunda 14 puan topladı ve geçen sezonun tam 6 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar geçen sezon 8'inci haftada 20 puan almıştı. Kara Kartallar, 2015-16 sezonunda ise 8'inci hafta sonunda 19 puan toplamıştı.