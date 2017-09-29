 PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA

    PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA
    PFDK, F.Bahçe maçında tribüne gönderilen Beşiktaş Teknik Direktörü 'e, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı ve ayrıca 13 bin TL para cezası verdi. Aynı maçla ilgili açıklama yapan yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ise ceza verilmedi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:26
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