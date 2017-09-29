 BAŞKAN ORMAN'DAN DUDU ÇIKARMASI – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    BAŞKAN ORMAN'DAN ÇIKARMASI

    BAŞKAN ORMAN'DAN <a href="/index/dudu?id=68c92a7c-b3c0-4842-8644-883d97061995" class="" rel="tag">DUDU</a> ÇIKARMASI

    Orman, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Berzilya’ya uçtu

    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sezon başında siyah-beyazlıların gündeminde olan Dudu'nun transfer görüşmeleri için önceki gün yönetici Metin Albayrak ile Brezilya'ya uçan , futbolcunun menajeri ve kulübü ile görüşme gerçekleştirecek. 25 yaşındaki Sambacı, 2017 yılında 38 resmi maçta forma giyerken, 10 gol attı, 2 de asist yaptı. Sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen 'nun 2020'ye kadar Palmeiras ile sözleşmesi var.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:27
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