FIFA Kokartlı eski hakemlerden Özcan Oal, derbiye Ali Palabıyık'ın atanması hakkında HABER1903'e açıklamalarda bulundu. Palabıyık'ın atanmasını eleştiren Özcan Oal; "Beşiktaşlı taraftarların tepkisine katılıyorum. Ali Palabıyık bu sene çok kötü gidiyor. Oldukça çok hata yaptı. Formda değil. Çabukluğu olmayan bir hakem. Bunu hangi düşünce ile MHK atadı? Bunu onlara sormak lazım. Bana göre rezalet bir tayin oldu" ifadelerini kullandı.

KURTARICI ATADILAR!

Beşiktaşlı taraftarlar, Palabıyık'ın derbiye atanmasından büyük rahatsızlık duyuyor. Siyah-beyazlı taraftar grubu Çarşı da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "Utanmadılar! Yine F.Bahçe'ye kurtarıcı atadılar!" ifadeleri kullanıldı.

RAKiBi STRESE SOKUN

Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla derbiyi anlatıyor. Tecrübeli teknik adam her fırsatta F.Bahçe'nin durumundan yola çıkarak futbolcularına "Bizi yenmek zorunda oldukları için stresliler. Rakip oyunculara onların önünde olduğunuzu, kazanmak zorunda olanın kendileri olduğunu hissettirin. Bu onları strese sokacaktır" uyarılarında bulundu.