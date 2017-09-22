‘Nesine’yle 2 yıl daha
Beşiktaş, mevcut sponsorları arasında yer alan nesine.com ile anlaşma yeniledi. Başkan Fikret Orman ile nesine.com'un CEO'su Halit Gülbakanoğlu, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Kazan-kazan modeli üzerine bir anlaşma yürüttüklerini ifade eden Başkan Fikret Orman, "2 yıllık bir anlaşma olacak. Diğer bütün sponsorlarla yaptığımız gibi taraftarımız ve Beşiktaş kazanacak. Anlaşmadan kazanacağımız rakam 600 bin dolar. Ayrıca Beşiktaş taraftarının oynayacağı bahislerden de gelir elde edeceğiz. Globalleşerek dünya çapında sponsorluk anlaşmaları yapacağımıza inanıyorum" dedi.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:52
-
Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
-
''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
-
Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
‘Nesine’yle 2 yıl daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.