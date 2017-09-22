‘Nesine’yle 2 yıl daha

Beşiktaş, mevcut sponsorları arasında yer alan nesine.com ile anlaşma yeniledi. Başkan Fikret Orman ile nesine.com'un CEO'su Halit Gülbakanoğlu, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Kazan-kazan modeli üzerine bir anlaşma yürüttüklerini ifade eden Başkan Fikret Orman, "2 yıllık bir anlaşma olacak. Diğer bütün sponsorlarla yaptığımız gibi taraftarımız ve Beşiktaş kazanacak. Anlaşmadan kazanacağımız rakam 600 bin dolar. Ayrıca Beşiktaş taraftarının oynayacağı bahislerden de gelir elde edeceğiz. Globalleşerek dünya çapında sponsorluk anlaşmaları yapacağımıza inanıyorum" dedi.