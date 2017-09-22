Dikkat et Tosic!
Yarın oynanacak F.Bahçe-Besiktas derbisine Ali Palabıyık'ın atanması siyah-beyazlı camiada sok etkisi yarattı. Ali Palabıyık, Besiktaş'ın F.Bahçe ile oynadığı sadece 1 karsılaşmayı yönetirken verdiği kararlar büyük tepkilere neden olmuştu. Tosic, Robin van Persie ile yasadıgı olayların ardından kırmızı kart görmüştü. Sırp oyuncu, bu sezon da Karabük maçında çift sarı kart görerek kırmızı kartla Palabıyık tarafından oyundan atmıştı.
14 Ağustos 1981 doğumlu Ankara Bölgesi hakemi olan Palabıyık, kariyerinde Beşiktaş'ın 11 karşılaşmasını yönetirken siyah beyazlılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaşlı oyuncular, bu maçlarda 28 sarı ve 3 kırmızı kart, rakip takım oyuncuları ise 29 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA Buraya Fenerbahçeli gibi yorum yazan Galatasaraylıları da biz istemiyoruz.. sami ?
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''Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi''
Toplam 28
Yorum
Alex Seni kıskananlar gittimi seni kulübenin başında görmek isteriz!!!! Fener seni asla unutmayacak!
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 5
Yorum
tugay kabus mu bu....arda başkan olsun sende yardımcısı..burak unutmayın
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