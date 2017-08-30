İşte Vida'yla imzalanan ön protokol
Beşiktaş'ın Domagoj Vida'yla yaptığı ön protokol ortaya çıktı!
Beşiktaş'ın Domagoj Vida ile ocak ayı için yaptığı ön prokotolün görüntüsü sosyal medyaya düştü.
Beşiktaşlı yönetivi Umut Güner ime Vida'nın menajeri Ivan Cjvetkovic'in imzalarının yer aldığı 3.5 senelik protokolde Hırvat stoperin alacağı rakamlar da görülüyor.
2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren yürürlüğe giren sözleşmeye göre Vida yarım sezon için 1.1 milyon euro, gelecek sezon için 2.2, sonraki 2 sezon için ise 2.3'er milyon euro alacak.
Hırvat oyuncuya performans primi olarak da 5 bin euro verilecek.
İşte Vida ile yapılan ön protokol:
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
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De Souza'nın transferi çıkmaza girdi
Toplam 4
Yorum
ski ski premier ligde oynaması için hiç bir kritere sahip olmayan adamı sırf fener transfer yapsın diye yalan haber yapıyorsunuz.
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Sıkıntı dışarıda
Toplam 1
Yorum
mustafa bu adamda iş Ahlakı denen şey yok daha çok şey yok ama sansür var anladınız siz
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Beck'in yerine Gary Medel
Toplam 2
Yorum
kartalcan senol hoca medel sag bek de oynar hic düsünme bu hafta koy bak gör öndeki q7 de nasil rahatlayacak. Beck ayagina hakim degil pas oyunu olmuy
İşte Vida'yla imzalanan ön protokol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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