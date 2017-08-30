 İşte Vida'yla imzalanan ön protokol – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    İşte Vida'yla imzalanan ön protokol

    İşte Vida'yla imzalanan ön protokol

    Beşiktaş'ın Domagoj Vida'yla yaptığı ön protokol ortaya çıktı!

    Beşiktaş'ın Domagoj Vida ile ocak ayı için yaptığı ön prokotolün görüntüsü sosyal medyaya düştü.

    Beşiktaşlı yönetivi Umut Güner ime Vida'nın menajeri Ivan Cjvetkovic'in imzalarının yer aldığı 3.5 senelik protokolde Hırvat stoperin alacağı rakamlar da görülüyor.

    2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren yürürlüğe giren sözleşmeye göre Vida yarım sezon için 1.1 milyon euro, gelecek sezon için 2.2, sonraki 2 sezon için ise 2.3'er milyon euro alacak.

    Hırvat oyuncuya performans primi olarak da 5 bin euro verilecek.

    İşte Vida ile yapılan ön protokol:

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
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