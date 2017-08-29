Beşiktaş Boks takımı, İstanbul Ferdi Boks Şampiyonası'nda üç şampiyonluk, toplamda da dokuz derece elde etti. Turnuvada 49 kiloda Sedat Demir, 69 kiloda Yunus Emre Batman ve 91 kilado da Baki Yalçın şampiyon oldular.