 Üç şampiyonluk – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Üç şampiyonluk

    Üç şampiyonluk
    Beşiktaş Boks takımı, İstanbul Ferdi Boks Şampiyonası'nda üç şampiyonluk, toplamda da dokuz derece elde etti. Turnuvada 49 kiloda Sedat Demir, 69 kiloda Yunus Emre Batman ve 91 kilado da Baki Yalçın şampiyon oldular.
    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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