''Sıranızı bekleyin''
Negredo, Lens ve Medel yeteri kadar şans bulamamaktan yakınırken; tecrübeli çalıştırıcı oyuncularını, “Maraton uzun, kimse canını sıkmasın. Herkes oynayacak” diye motive etti.
GARY MEDEL ŞİLİ MİLLİ TAKIMI'NDA
Pepe dışındaki yeni transferler takıma henüz adapte olamadı. İspanyol golcü Negredo ilk 3 maçta kısıtlı süreler alırken Lens ve Medel de henüz takıma adapte olamadı. Lens, Portekizli mevkidaşı Quaresma'nın sağ kanattaki yerine göz koyarken; Negredo da Cenk Tosun'dan formayı alıp gollerini sıralamak istiyor. Bu iki yıldızın yanında Medel de sadece 16 dakika süre alarak henüz hazır olmadığını gösterdi. Medel, Şili Milli Takımı'na giderken burada tutacağı fiziksel formun Beşiktaş'a da yansıması bekleniyor. Ülkelerinin aday kadrolarına çağrılmayan Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'nun oynanacak özel maçlarda ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.
MİLLİ ARA FIRSAT OLSUN
Beşiktaş'ın sezon öncesi transfer ettiği Negredo ve Lens, milli arayı fırsata çevirecek. Gary Medel de milli takımdaki maç eksiğini tamamlamış olacak. Beşiktaş teknik heyeti, bu 3 oyuncu üzerinde milli arada titiz bir çalışma yaparak ilk 11'e en azından 2 yıldızını monte etmek istiyor.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:29
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Trabzonspor 3 gün izinli
Toplam 3
Yorum
aga Ersun hoca aslında kendine izin verdi, takıma izin vermese nasıl bir yerlere gidecek, nede olsa Göztepe maçından sonra hakettiler...
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Kocaman gönderme!
Toplam 29
Yorum
aga Olcay sen Hocana sor bakim, 3-2 yenilen takım 87.dakikada oyuncumu değiştirir, hangi mantığa uyar, galiba skoru karıştırdı ersun hoca.
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Mutlu son çok yakın
Toplam 14
Yorum
Kml61 Ersun yanalla olmaz bu iş. Kim gelirse gelsin. Bir buçuk yıldır takımın oynadığı futbolda bir ilerleme yok.
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