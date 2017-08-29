Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Mican, forma satışlarının iyi gittiğini söyledi. Mican, "Geçen sezon ilk ay sonunda 40 bin forma satışı gerçekleştirmiştik. Bu sezon ilk ay yaklaşık 100 bin forma sattık. Çizgili ve beyaz formamızın satışları önde gidiyor. Taraftarımız bizi burada da yalnız bırakmıyor" dedi.