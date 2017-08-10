Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlılar, kadrosuna Şilili yıldız Gary Medel'i de katıyor. Beşiktaş'ın İtalyan kulübü ile 3 milyon Euro'ya el sıkıştığı Medel'e ise yıllık 2.3 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Şilii yıldızın yarın İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.



İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ STOPERİ GARY MEDEL