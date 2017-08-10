Gary Medel Beşiktaş'ta!
Beşiktaş'ın İnter'de forma giyen Şilili yıldız Gary Medel ile anlaştığı öğrenildi.
Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlılar, kadrosuna Şilili yıldız Gary Medel'i de katıyor. Beşiktaş'ın İtalyan kulübü ile 3 milyon Euro'ya el sıkıştığı Medel'e ise yıllık 2.3 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Şilii yıldızın yarın İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ STOPERİ GARY MEDEL
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:35
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Sissoko gerçekleri
Toplam 4
Yorum
gökhan trabzonsporumuza böyle bi oyuncu lazım eyyyyy ustaaaa hadi geciktirme şu adamıda al
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Antalyaspor maçında sahada olacak mı?
Toplam 3
Yorum
h.kuzu sakatlanmazsa bu sezonun gol kralı olur
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Başkanlık için kolları sıvadı
Toplam 8
Yorum
ua cahil cahil yorum yapmayın adnan polat faruk süren bu isimler liseli değildi.
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