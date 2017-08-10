 Gary Medel Beşiktaş'ta! – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    'ta!

    <a href="/index/gary-medel?id=00103779-3a58-44e1-83a8-2b420b404600" class="" rel="tag">Gary Medel</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta!

    'ın İnter'de forma giyen Şilili yıldız ile anlaştığı öğrenildi.

    Transferde hız kesmeyen siyah-beyazlılar, kadrosuna Şilili yıldız 'i de katıyor. 'ın İtalyan kulübü ile 3 milyon Euro'ya el sıkıştığı Medel'e ise yıllık 2.3 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

    Şilii yıldızın yarın İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

    İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ STOPERİ GARY MEDEL

    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:35
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