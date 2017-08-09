Tosun’a kanca!
İspanyol basını, forvet arayışlarını sürdüren Alaves’in; Negredo’nun gelmesiyle ikinci forvet durumunda kalan Cenk için Kara Kartal’ın kapısını çaldığı öğrenildi.
El Mundo Deportivo gazetesi İspanyol ekibinin Cenk için Beşiktaş'la temas kurduğunu ve Türk oyuncunun Negredo geldikten sonra 11'de şans bulmasının zor olacağını avantaj olarak kullanacağını yazdı. İspanyol basınına göre, Beşiktaş'ın yıldızının Alaves'e maliyeti yüksek. Beşiktaş'ın da, 2019'a kadar kontratı olan Cenk'i bırakması beklenmiyor.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
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