 Tosun’a kanca! – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Tosun’a kanca!

    Tosun’a kanca!

    İspanyol basını, forvet arayışlarını sürdüren Alaves’in; Negredo’nun gelmesiyle ikinci forvet durumunda kalan Cenk için Kara Kartal’ın kapısını çaldığı öğrenildi.

    Beşiktaş yönetimi oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. İspanyol ekibi Alaves'in listenin üst sıralarına yazdığı isimlerden birinin Cenk Tosun olduğu öğrenildi. Daha önce Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 12 milyon euro'yu teklif eden Alaves, 'hayır' cevabı alınca bu kez de rotasını 'a çevirdi.

    El Mundo Deportivo gazetesi İspanyol ekibinin Cenk için Beşiktaş'la temas kurduğunu ve Türk oyuncunun Negredo geldikten sonra 11'de şans bulmasının zor olacağını avantaj olarak kullanacağını yazdı. İspanyol basınına göre, Beşiktaş'ın yıldızının Alaves'e maliyeti yüksek. Beşiktaş'ın da, 2019'a kadar kontratı olan Cenk'i bırakması beklenmiyor.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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