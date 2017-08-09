Adriano korkuttu
Beşiktaş'ın son antrenmanında Brezilyalı futbolcu Adriano sakatlık geçirdi ve antrenmanı yarıda bıraktı.
Beşiktaş'ta Adriano sakatlandı! Siyah beyazlıların son atrenmanında sol kasığından sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, antrenmanı yarıda bıraktı.
Gökhan Töre, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül, daha önce Beşiktaş'ta sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Adriano'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
uAOrhan bu terrenao niye geldi ki sonra niye gitti ki aradan o kadar yıl geçti şimdi yapılan açıklamaya bak kafamda deli sorular azize güvenemiyorum
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Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması
Toplam 16
Yorum
fbli gerçekten fbli olduğuna eminmisin? 16 senede 5 şampiyonluk değil 0 şampiyonluk bile olsa, taraftar dediğin takımına destek olur.
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"Terraneo, Van Persie'nin sakatlığını bizden sakladı"
Toplam 5
Yorum
ahlak bitmis Baskanim tamam eski sportiv direktör senden saklamis durumu. Peki RVPnin yaptigi ahlaksizlik degilmi. Ayrica saglik kontrolü bosami yapilir.
Adriano korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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