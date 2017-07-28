Stopere Viking

Defansına Pepe'nin haricinde bir takviye daha yapacak olan Kartal, Celtic'in Danimarkalı stoperi Erik Sviatchenko'yu da gündemine aldı.

Danimarka'dan Tipsbladet ve İngiliz Daily Record gazeteleri Beşiktaş'ın Sviatchenko için Celtic'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti. 25 yaşındaki stoperin Premier Lig'i tercih edeceği ama Beşiktaş'a da gelebileceği ifade edildi.