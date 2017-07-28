 Stopere Viking – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Stopere Viking

    Stopere Viking

    Defansına Pepe'nin haricinde bir takviye daha yapacak olan Kartal, Celtic'in Danimarkalı stoperi 'yu da gündemine aldı.

    Danimarka'dan Tipsbladet ve İngiliz Daily Record gazeteleri Beşiktaş'ın Sviatchenko için Celtic'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti. 25 yaşındaki stoperin Premier Lig'i tercih edeceği ama Beşiktaş'a da gelebileceği ifade edildi.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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