Negredo’da yoğun trafik

Diego Costa haberleriyle taraftarını heyecanlandıran Beşiktaş, Alvaro Negredo için de temaslarını yoğunlaştırdı.

Asbaşkan Umut Güner ile icra kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece takımın kamp yaptığı Marbella'dan Valencia'yla geçti. Menajer Ahmet Bulut da İstanbul'dan Valencia'ya gitti ve Güner-Mahmutyazıcıoğlu ikilisine katıldı. İspanyol futbolcunun temsilcisiyle masaya oturan üçlü, ardından da oyuncu ile bir araya gelecek. İspanyol basınına göre ise 31 yaşındaki forvetin asıl hedefi Premier Lig ve bu yüzden Beşiktaş'a sıcak bakmıyor. Valencia kulübü, Negredo'yu Beşiktaş'a kiralamayı kabul etmişti.