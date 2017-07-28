Ben bir savaşçıyım
Pepe, Beşiktaş'ı yüceltmek için her şeyini ortaya koyacağını söyledi. “Türkiye’nin büyük bir kulübündeyim. Beşiktaş’ı ve taraftarlarını temsil etmek, bu formayı sırtıma geçirmek benim için yeterli motivasyon nedeni. Burayı sevdim. Nasıl ki önceki kulüplerde terimin son damlasına kadar savaştıysam, Beşiktaş'ta da aynen öyle devam edeceğim. Buna söz veriyorum"
"Büyük takımlar benimle ilgileniyordu. Beşiktaş'ın bana ilgi ve alakası ise çok özeldi. Buna ihtiyacım vardı. Sosyal medyadan atılan özel mesajlar çok etkileyiciydi. 'Come to Beşiktaş' mesajları da etkili oldu. Vodafone Park'ı da gördükten doğru bir karar verdiğimi anladım.
QUERASMA BANA ANLATTI
Beşiktaş'ı Quaresma'ya tabii ki sordum, takım içindeki ambiyansı sordum. Beşiktaş'ın iyi bir yapılanması olduğundan haberim vardı. Quaresma da bana iyi bir aile ortamı olduğunu anlattı. İşimi yapmak ve kazanmak için buradayım. Her gün bunu yapmak için uğraşıyorum.
Çok basit bir insanım, sade alışkanlıklarım var. Küçük şeylerle mutlu olabiliyorum. Sizler de bunu kısa süre içinde göreceksiniz. Türkiye'nin büyük bir kulübündeyim. Beşiktaş'ı ve taraftarlarını temsil etmek bana kenrdimi ayrıcalıklı hissettiriyor. Bu formayı giymek benim için yeterli motivasyon nedeni.
ÖN LİBERO DA OYNARIM
(Çok kırmızı kart görüyor konusu) Getafe maçında bu damga bana vuruldu. Daha önce de aynı Pepe'ydim, sonra da aynı Pepe olarak devam ettim. Kaybetmeyi sevmiyorum, oynadığım takım için her şeyimi veririm. Böyle olmaya da devam edecek.
Kadroda çok iyi oyuncular var. Vallodolid maçını izledim. Hazırlık maçlarında reaksiyon göstermekte geri kalıyor olabiliriz. Süper Kupa haftasında girdiğimiz zaman her şey normale dönecektir. Ben bir stoperim ama zaman zaman ön libero da oynayabilirim.
REAL MADRİD'İ İSTİYORUM
Yüzde yüz lige odaklanmamız lazım. Biz Real Madrid'de ne zaman ligde iyi olduk, Şampiyonlar Ligi'nde de bunun karşılığını aldık. Lige çok iyi odaklanırsak, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaracağız. Öncelik lig, ondan sonra da Şampiyonlar Ligi için hayal kurmaya başlayabiliriz. Eski takımım Real Madrid'e karşı oynamak güzel olur."
'KIZLARIMIN YERİ ÇOK AYRI'
Kızlarımla çok vakit geçiriyorum. Onlarla ilgileniyorum. Nasıl ki bir baba kızının yüzünün güldüğünü görmek isterse ben de onların yüzünü güldürmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Saha dışında beni de rahatsız eden çok şey olabiliyor. Saygısızlık, beni en çok rahatsız eden şey. Herkesin birbirine karşı saygılı olması gerekiyor.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Para suyunu çekmiyor. Kalan para banka borçlarına gidiyor. Eleştirmeden önce araştırın.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 25
Yorum
juan10 Kuşlar kıskançlıktan çatlıyor. Göreceğiz bu sene kim batıp kim çıkacak :)
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Belhanda attı Galatasaray kazandı
Toplam 11
Yorum
juan10 Gelen geçen 5 atarmış. Futboldan anlamadığın o kadar belli ki. Fernando ve Feghouli de gelsin göreceğiz.
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