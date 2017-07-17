Pierre Gignac’ta geri sayım
Beşiktaş, Tigres’e yaptığı 4 milyon euro’luk teklif reddedilince rakamı 5.5 milyon euro’ya yükseltti. İnadı kırılan Meksika ekibine kesin cevap için yarına kadar süre tanındı.
Sezona eksikleri kapayıp, kadrosunu fazla değiştirmeden başlamak isteyen şampiyon Beşiktaş'ta forvet arayışlarında artık sona geliniyor. Transfer döneminin başlamasından beri Vincent Aboubakar, Bacca, Diego Costa, Babacar, Pierre Gignac gibi birçok isimle temas kuran ancak aceleci olmadan en doğru hamleyi yapmak isteyen Kara Kartal'da en ciddi aday Fransız Gignac durumunda.
Beşiktaş, Meksika takımlarından Tigres'te forma giyen 31 yaşındaki santrfor ile geçtiğimiz günlerde anlaşıp kulübüne 4 milyon euro'luk bir öneri sunmuştu. Ancak Tigres cephesi oyuncuyu isteyen başka takımlardan daha yüksek teklifler aldıklarını belirterek fiyat yükseltilmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine siyah-beyazlı yetkililerin Çin'de bulunan başkan Fikret Orman'a durumu haber verdiği ve başkandan gelen onayla bu rakamı 5.5 milyon euro'ya çıkardığı kaydedildi. Beşiktaş'ın Tigres'li yetkililerden yarına kadar teklife cevap vermelerini istedikleri gelen haberler arasında.
GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA
Kulislerde, Gignac'ı kiralamaya yanaşmayan Meksika ekibinin bu öneri sonrası daha önce talep ettiği 8 milyon euro'luk inadının kırılacağı konuşulurken, tecrübeli forvetin de Beşiktaş'ı istemesinin bu transferde etkili olacağı ifade edildi. Gignac'ın Beşiktaş'ı arzulamasında ise özellikle Şampiyonlar Ligi ve Pepe'nin de gelişi gibi faktörlerinin önemli rol oynadığı belirtildi.
GÜNER: BU HAFTA NETLEŞECEK
Daha önce Toulousa, Lorient, Marsilya gibi takımların formasını giyen Gignac, kulüp kariyerinde 455 maça çıkıp 186 gol, 42 asist üretti. Futbol hayatı boyunca hiç kırmızı kart görmeyen 31 yaşındaki golcü, Fransa Milli Takımı'nda da 36 maçta 7 gol kaydetti. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, dün yaptığı açıklamada "Santrfor transferinde bir şeylerin bu hafta netleşecek" dedi.
PİERRE GİGNAC KİMDİR?
Doğum Tarihi: 5 Aralık 1985
Doğum Yeri: Fransa
Boy: 1.87 / Kilo: 83
Pozisyon: Santrfor
Kulübü: Tigres
Beşiktaş, Meksika takımlarından Tigres'te forma giyen 31 yaşındaki santrfor ile geçtiğimiz günlerde anlaşıp kulübüne 4 milyon euro'luk bir öneri sunmuştu. Ancak Tigres cephesi oyuncuyu isteyen başka takımlardan daha yüksek teklifler aldıklarını belirterek fiyat yükseltilmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine siyah-beyazlı yetkililerin Çin'de bulunan başkan Fikret Orman'a durumu haber verdiği ve başkandan gelen onayla bu rakamı 5.5 milyon euro'ya çıkardığı kaydedildi. Beşiktaş'ın Tigres'li yetkililerden yarına kadar teklife cevap vermelerini istedikleri gelen haberler arasında.
GÖNLÜ BEŞİKTAŞ'TA
Kulislerde, Gignac'ı kiralamaya yanaşmayan Meksika ekibinin bu öneri sonrası daha önce talep ettiği 8 milyon euro'luk inadının kırılacağı konuşulurken, tecrübeli forvetin de Beşiktaş'ı istemesinin bu transferde etkili olacağı ifade edildi. Gignac'ın Beşiktaş'ı arzulamasında ise özellikle Şampiyonlar Ligi ve Pepe'nin de gelişi gibi faktörlerinin önemli rol oynadığı belirtildi.
GÜNER: BU HAFTA NETLEŞECEK
Daha önce Toulousa, Lorient, Marsilya gibi takımların formasını giyen Gignac, kulüp kariyerinde 455 maça çıkıp 186 gol, 42 asist üretti. Futbol hayatı boyunca hiç kırmızı kart görmeyen 31 yaşındaki golcü, Fransa Milli Takımı'nda da 36 maçta 7 gol kaydetti. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, dün yaptığı açıklamada "Santrfor transferinde bir şeylerin bu hafta netleşecek" dedi.
PİERRE GİGNAC KİMDİR?
Doğum Tarihi: 5 Aralık 1985
Doğum Yeri: Fransa
Boy: 1.87 / Kilo: 83
Pozisyon: Santrfor
Kulübü: Tigres
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Pierre Gignac’ta geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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