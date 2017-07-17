 Örnek profesyonel Atiba – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Örnek profesyonel

    Örnek profesyonel Atiba
    Siyah-beyazlıların sahadaki dinamosu olan Kanadalı futbolcu, her yerde profesyonel... Çalışmalara tam zamanında gelen, görevini eksiksiz yapan tecrübeli yıldız, alt yapıdan gelen gençlere de örnek bir profil çiziyor.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:12
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