 Gün başına 5 bin euro – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Gün başına 5 bin euro

    Gün başına 5 bin euro
    Takıma 4 Temmuz'da katılması gerekirken, 10 gün geç kalan Anderson Talisca'ya kesilecek ceza belli oldu. Yönetimin Brezilyalı'ya geç geldiği gün başına 5 bin euro ceza belirlediği ve Talisca'ya 50 bin euro para cezası vereceği kaydedildi.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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