Takıma 4 Temmuz'da katılması gerekirken, 10 gün geç kalan Anderson Talisca'ya kesilecek ceza belli oldu. Yönetimin Brezilyalı'ya geç geldiği gün başına 5 bin euro ceza belirlediği ve Talisca'ya 50 bin euro para cezası vereceği kaydedildi.